‘Kıbrıs eski Kıbrıs değil’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında, "Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere sürecinden kaçmayacaklarını ancak söylemlerinin de arkasında duracaklarını belirterek, "Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz değildir. Enerji kaynakları vardır, egemenlik meselesi vardır, güçlü bir Türkiye vardır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kıbrıs konusunda 52 yıldır çözüm arayışlarının Rum kesiminin "Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen" tutumu yüzünden başarısız olduğunu belirterek, "Şimdi, egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir" dedi. AB'nin Kıbrıs meselesinde 'iki devletli çözümün masada olmadığı' açıklaması için de Çavuşoğlu, "AB, kimin adına buna bir karar veriyor? AB, bir kere müzakerelere biz izin verdiğimiz için gözlemci olarak katılıyor" diye konuştu. Kıbrıs meselesinin çözümünde uluslararası toplumun da olmayacak bir şeyi dayatamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, BM öncülüğündeki 5+1 gayri resmi Kıbrıs toplantısı için ise "Tarih ve yer konusunda daha kesin bir karar yok" dedi.