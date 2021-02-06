Koronavirüs araştırma sonucu ses getirdi! Aşılama tamamen değişebilir

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de, geçtiğimiz seneden bu yana tam 470 bin kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 27 milyon 407 bin 324 kişinin korona pozitif çıkmasıyla salgının kalbi olarak nitelendirilen ABD'ye yönelik yapılan bir araştırma, virüsün yayılmasından sorumlu olanları da ortaya çıkardı.

İngiltere'de bulunan Imperial College London'da (Londra Emperyal Koleji) yapılan bir araştırmaya göre ABD'de salgının yayılmasından sorumlu olan yüzde 76'lık kesimin genç yetişkinler ve orta yaşlılar olduğu tespit edildi.