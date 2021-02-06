Koronavirüs araştırma sonucu ses getirdi! Aşılama tamamen değişebilir

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de, geçtiğimiz seneden bu yana tam 470 bin kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 27 milyon 407 bin 324 kişinin korona pozitif çıkmasıyla salgının kalbi olarak nitelendirilen ABD'ye yönelik yapılan bir araştırma, virüsün yayılmasından sorumlu olanları da ortaya çıkardı.
İngiltere'de bulunan Imperial College London'da (Londra Emperyal Koleji) yapılan bir araştırmaya göre ABD'de salgının yayılmasından sorumlu olan yüzde 76'lık kesimin genç yetişkinler ve orta yaşlılar olduğu tespit edildi.
SALGINDA EN BÜYÜK ETKEN 35-49 YAŞ GRUBU
Imprerial bilim insanlarının paylaştığı araştırma sonuçlarına göre 20 ila 49 yaşları arasındaki kişiler, ülkeyi kasıp kavuran salgında yüzde 70'in üzerinde yayılımcı rolü üstlendi.
Bu yaş grupları arasında, 20 ila 34 yaş grubu yüzde 35'lik yayılımdan sorumluyken, 35-49 yaş grubuna ait insanlar virüsün yayılmasından sorumlu yüzde 41'lik kesimi oluşturdu.
ÇOCUKLAR VİRÜS ARTIŞINDA ETKİN DEĞİL
Araştırma sonucu, okulların açılmasıyla ilgili de şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Okulların açık olduğu dönemde vaka sayılarında kayda değer bir artışın kaydedilmediğini söyleyen araştırmacılara göre vakalardaki en keskin artış, "normal" sosyal hayatına dönen genç yetişkinler nedeniyle yaşandı. Araştırmada, koronavirüse yakalansa dahi hafif semptomlarla atlayan ve çoğunlukla hayati riskin oluşmadığı çocuklara nazaran, işlerine ve sosyal hayatlarına normal şekilde devam etmeye çalışan genç yetişkin-orta yaşlı grubunun bu tutumlarının hem vaka hem ölüm artışındaki rolünün önemi vurgu yapıldı.
"ÇARE 20-49 YAŞ GRUBUNU AŞILAMAKTA"
Imperial'ın yaptığı araştırma, aşı uygulamalarındaki politikaları da değiştirebilecek cinsten.
Buna göre ABD'de, aşı uygulamasında şu an için öncelikli olan sağlık çalışanları ve yaşlılar kategorisinin de değiştirilmesi gerekiyor. Salgın yayılımında en kritik rolü üstelenen 20-49 yaş grubuna, yayılmanın önlenmesi için öncelikli olarak aşı yapılmasını söyleyen araştırma, bu sayede ileride artabilecek virüs artışının da önüne geçmeyi umuyor.