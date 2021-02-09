Yunanistan askerlerin maaşlarını ödeyemiyor

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanan Yunanistan'da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş alamadığı ifade edildi. Yerel basındaki haberlere göre, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği (ESPAM/ TH) tarafından Evros bölgesi milletvekillerine gönderilen mektupta, Evros'ta güvenlik bölgesinde yasa dışı göç akınlarına karşı görev yapan 3 askeri birlik personelinin 6 aydır maaşlarının ödenmediği iddia edilerek, bu askerlere yardımcı olmaları istenildi. 2020'de de benzer bir olay yaşandığı ve meselenin çözümü için meclis gündemine taşındığı savunulan mektupta, "Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği olarak silahlı kuvvetlerimizin bu sınır bölgesinde sınırlarımızı korumak için her türlü çabayı göstererek görev yapan personelinin cezalandırılmaması için yardımlarınızı umuyoruz" ifadelerine yer verildi.



SİLAHLANMA 5 KAT ARTTI

Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Son olarak Türkiye'nin işbirliğini önceleyen tavrı sayesinde 5 yıl sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmelerin 61'inci turu 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Ancak Yunan heyetin Türkiye ile masada olduğu saatlerde, Atina 18 Rafale savaş uçağı alınması için Fransa ile anlaşma imzalamıştı. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmek üzere Güney Kıbrıs'a gitti. Miçotakis'in ziyaretinin Lefkoşa ve Atina'nın Birleşmiş Milletler'in gayri resmi organize ettiği 5+1 toplantısı öncesi Rum tarafı ile koordinasyon amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.