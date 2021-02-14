Köpek Lulu’ya 5 milyon dolar miras

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden kalan miras şaşkınlık yarattı. Ülke basınında yer alan habere göre, geçen yıl kasım ayında hayatını kaybeden 84 yaşındaki işadamı Bill Doris, çok sevdiği Collie cinsi köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktı. Ölümünden sonra 8 yaşındaki köpeğine iyi bakılmasını isteyen Doris, vasiyetinde mirasının bir bölümünü onun için ayırdı. Doris, Lulu'nun bakım masrafları için köpeğin bakıcısı 88 yaşındaki Martha Burton'a her ay makul miktarda ödeme yapılmasını istedi.5 milyon dolar sayesinde hayatının geri kalanını da konfor içinde geçirecek olan Lulu, böylece dünyanın sayılı zengin köpekleri arasına girdi. Vasiyetin açıklanmasıyla büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Lulu'nun bakıcısı Burton, böyle bir şeyi beklemediğini dile getirdi. Burton, bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi. ABD'de daha önce de benzer miras hikâyeleri yaşanmıştı. 2007'de ölen otel işletmecisi Leona Helmsley, köpeklerine 12 milyon dolar miras bırakmıştı.