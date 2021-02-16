Suud medyasının Kıbrıs hazımsızlığı! Türkiye'yi işgalle suçladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." dedi.

Erdoğan, Yunan ve Rum tarafının açıklamalarına baktıklarında Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında bir değişiklik olmadığını gördüklerini belirtti.

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.





TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DEMEYE KALKTILAR

Ada'da geçmişte Türklere yönelik katliamı görmezden gelen gazete, "Türkiye, Kıbrıs topraklarının neredeyse yüzde 40'ını işgal etti. Türkiye, Kıbrıs'ı 'jeopolitik bir rehine' olarak tutmak istiyor." ifadesini kullanarak haddini aştı.

Haberde, Türkiye'nin bölgede yükselen güç olmasından duyulan endişe dile getirilerek, şöyle denildi:

"OSMANLI'YI YENİDEN CANLANDIRMA..."

"Bu durum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma ve Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyeti kurma planlarına hizmet ediyor."

Doğu Akdeniz'deki gerilime değinilirken, "Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs'a hem de Yunanistan'a karşı 'agresif' taktikler uyguladı. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde hidrokarbonları araştırma ve kullanma hakkına meydan okudu." görüşü paylaşıldı.

TÜRKİYE'NİN SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERİ VARLIKLARI

İki devletli çözümün dışında, Ankara'nın Kapalı Maraş'ı açarak "siyasi mesaj" gönderdiği belirtildi. Maraş'ın açılmasının, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğu savunuldu.

"Türkiye'nin planları burada bitmiyor." ifadesini kullanan Suudi Arabistan merkezli gazete, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ı Libya'dan Körfez'e kadar kurduğu bir dizi ileri askeri üssün parçası olarak gördüğünü aktararak, şöyle dedi:

"Türkiye, Libya'da hem hava hem de deniz kuvvetleri için askeri üsler sağlamaya çalışıyor. Somali'de askeri eğitim üssü kurdu, Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor ve ayrıca Katar'da askeri üssü var."



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