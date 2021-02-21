ABD’den iki kere darbe girişimi

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu, eski deniz komandosu Erik Dean Prince ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın ulaştığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının henüz yayımlanmayan gizli raporuna göre, Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı.Opus adı verilen operasyonda üst düzey isimlerin öldürülmesi planları da yer aldı. Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 şirket kullanıldı. Bu üç şirket, Avustralyalı Christiaan Paul Durrant, İngiliz Amanda Kate Perry ve Güney Afrikalı Stephen John Lodge tarafından yönetilip kontrol edildi. BM uzmanları, bu şirketleri ve yöneticileri olan Batılı 3 güvenlik uzmanını, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı. BM'nin raporunda, Irak'ta sivillerin öldürülmesi skandalıyla anılan ve bir süre sonra kapatılan ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın da kurucusu olan Eric Prince de Libya'ya yönelik silah ambargosunu delmekle suçlandı.LİBYA'DA BM tarafından tanınan Başbakan Fayiz es-Serrac'a yönelik ilk darbe girişimi Hafter'in ekip ile anlaşmazlığı üzerine, operasyonu yöneten Güney Afrikalı Stephen John Lodge'un 29 Haziran 2019'da 20 kişilik ekibini Libya'dan Malta'ya tahliye kararıyla iptal etmesiyle başarısız oldu. Opus operasyonundan paralı askerlerden oluşan ekipler, ikinci kez Nisan ve Mayıs 2020'de önemli hedefleri yok etmek üzere Libya'ya konuşlandırıldı. Bu operasyon da kullanılacak hava araçları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi.