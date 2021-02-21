İnanılmaz olay! Annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı

Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söyledi.

Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti.