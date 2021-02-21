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İnanılmaz olay! Annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı

'den şoke eden bir haber ajanslara düştü. 80'li yaşlardaki bir adamın evinin çatı katında "yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu" söylediği kalıntıları bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 12:40 ABONE OL
İnanılmaz olay! Annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı

Şoke eden olay temizlikçiler tarafından ortaya çıkarıldı. Yonhap ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, 10 Şubat'ta başkent Seul'ün Dongdaemun semtindeki bir eve temizliğe giden temizlik şirketi çalışanları, çatı katında plastik bir varil buldu.

Varilin kapağını açtıklarında, beyaz bir kumaşa sarılı ceset kalıntıları bulan temizlikçiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söyledi.

Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti.

Yaşlı adamın yakınları, adamın demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığını kaydetti.

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İnanılmaz olay! Annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
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