Olimpiyat kentinde Türkiye sevgisi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, Tokyo Olimpiyatları bünyesinde Paralimpik Tekvando Milli Takımı sporcularına ev sahipliği yapacak Honjo şehri, Türk bayraklarıyla süslendi. Turnuva tarihinden 5 ay önce caddeleri Türk bayraklarıyla süslenen Honjo şehri, olimpiyat bünyesinde Japonya'ya gelecek Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nı ağırlayacak. Öte yandan Honjo, oyunlar öncesinde Japonya genelinde misafir şehirleri bir araya getiren etkinlikte düzenlenecek poster yarışmasına da katıldı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan mesajda büyükelçilik, çevrim içi oy verilebilen yarışmada Honjo şehrine destek çağrısında bulundu. Destek çağrısına sosyal medya üzerinden Türkiye Dışişleri Bakanlığı da katıldı.Honjo Belediye Başkanı Yoshida Shinge, Paralimpik Tekvando Milli Takımı'na ev sahipliği yapılmasına Şubat 2020'de gönüllü olmuştu. Gönüllülük sonrası Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Honjo Belediye Başkanı Yoshida'yı büyükelçilikte ağırlamıştı. Büyükelçi Murat Mercan, Aralık 2020'deki Honjo'yu ziyaretinde, şehir sakinleri ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.