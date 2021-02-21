Pandemide umut veren seyir

Dünyayı saran ve 2.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgınında son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verileri, Ortadoğu hariç dünyanın her yerinde Kovid- 19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarının son beş haftadır düşüşte olduğunu ortaya koydu. Geçen hafta yayınlanan verilere göre, koronavirüs vakaları küresel olarak ortalama yüzde 16 düşerek 2.7 milyona geriledi.Son aylarda birçok ülkede görülen ve ilk Kovid-19'dan daha ölümcül ve bulaşıcı olan mutasyonlara rağmen pandemide yaşanan küresel çaptaki küçülmenin nedeni araştırılıyor. Söz konusu düşüşün ülkelerin uyguladığı sıkı karantina önlemlerinden ve seyahat yasaklarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Diğer etkenlerin ise, pek çok ülkede devam eden kitlesel aşılama çalışmaları ve kış mevsiminin olabileceği düşünülüyor.DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Basit önlemler bile işe yarıyor" diyor. Bugüne kadar Türkiye'nin de aralarında olduğu 87 ülkede 193 milyon doz aşı uygulandı. İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Simon Clarke, "Küresel etki henüz tam olarak hissedilmedi. Güney Yarımküre'nin yaz mevsiminde olması Kovid'in yayılmasını o bölgede azalttı. Kışı yaşayan ülkelerde de sert kısıtlamalar düşüşü sağladı" dedi.DSÖ'nün verilerine göre, en hızlı düşüşler Afrika ve Batı Pasifik'te (yüzde 2) yaşandı. Onu Avrupa (yüzde 18), ABD (yüzde 16) ve Güneydoğu Asya (yüzde 13) takip etti. Ancak, bu durum Ortadoğu için geçerli değil. 14 Şubat'a kadarki haftada koronavirüs vakalarının arttığı tek bölge Ortadoğu'yu da kapsayan Doğu Akdeniz. Bu bölgedeki vakalar yüzde 7 arttı.DSÖ'nün verilerine göre, vakaların en fazla düştüğü ülkelerin başında sırasıyla Myanmar, Tayland ve Sierra Leone geliyor.