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SON DAKİKA HABERİ: Dr. Fauci'den kritik maske açıklaması! 2022'de devam etmesi mümkün...

Direktörü Dr. Anthony Fauci, corona virüsü () salgını nedeniyle Amerikalıların 2022'de hâlâ maske takıyor olabileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 22:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dr. Fauci'den kritik maske açıklaması! 2022'de devam etmesi mümkün...

Corona virüsüyle mücadelede yalnızca ABD'nin değil dünyanın da dikkatle dinlediği isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci, "Amerikalıların 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün" açıklaması yaptı.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, daha fazla aşı uygulandıkça Covid-19'un yayılması için alınan tedbirlerin de giderek artan şekilde esnetileceğini vurguladı.

ABD'de Covid-19 sonucu ilk hastanın hayatını kaybetmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, ülkede corona virüsüne kaybedilen insan sayısı 500 bine yaklaşmış durumda...

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SON DAKİKA HABERİ: Dr. Fauci'den kritik maske açıklaması! 2022'de devam etmesi mümkün...
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