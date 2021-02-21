Son dakika haberi... Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? DSÖ Sözcüsü duyurdu: 4 ihtimal var...

BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİNİN PARÇASI OLARAK BULGULAR PAYLAŞILDI

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, ekibin şu ana kadar elde edilen bulgular üzerinden hareket ettiğini ve gelecekte daha fazla bulgu elde edebilmek için iş birliğinin sürdüğünü ifade etti. "Bilimsel iş birliğinin bir parçası olarak, paralel analizler için veri kümelerinin paylaşılması gelenekseldir" diyen Jasarevic, "Bu, bazı çalışmalar için yapıldı ve henüz mümkün olmayan diğer yönler için tartışılacak. Ekibin raporu, gerçekleştirilmesi gereken ileri çalışmaları ve analizleri özetleyecek. Ayrıca daha fazla verinin elde edilebilmesi adına gerekli çalışmaları belirleyecektir. DSÖ, salgının başlangıcından beri, kökenleri anlamanın mevcut eylemlere rehberlik etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için önemli olduğunu söylemiştir" diye konuştu.