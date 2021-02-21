Son dakika haberi: Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adım! Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Yunanistan'a çağrı...

"GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMA GAYRETİNDE OLAN TARAF..."

Yunanistan'ın istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdiğini aktaran Bakanlık kaynakları, 10-17 Şubat'taki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayımladığı denizaltı ilanlarında gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının kara sularını kapsayan sahaları ilan ettiğini de hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şunları söyledi:

"Benzer şekilde, Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihlerinde atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında, gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının kara sularını kapsayan sahalar ilan etmesi, gerginliği tırmandırma gayretinde olan tarafın Yunanistan olduğunu gözler önüne sermektedir.

YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

Yunanistan'ın, istişari görüşmeler sürecinde bile devam eden provokatif eylemlerine karşı Türkiye, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı, karşılıklı diyalog ve görüşmeler yoluyla, ciddi ve samimi bir yaklaşımla, hakkaniyetli ve adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına yönelik sabırlı, kararlı ve soğukkanlı tutumunu korumaktadır. Başlangıçtan beri sürdürdüğümüz bu yapıcı tutumumuza karşı Yunanistan'dan beklentimiz, uzlaşmaz tutumundan ve gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçerek samimi bir yaklaşımla sorunların diyalog ve görüşmeler yoluyla çözümüne gayret sarf etmesidir."