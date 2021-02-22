ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein için olay yaratan iddia! Donald Trump ve Bill Clinton'ı kasetleri…

Yaptığı görüşmede Maxwell'e "Kasetleri istiyorum. Epstein'ın herkesi kameraya kaydettiğini biliyorum ve kızlarla Trump'ın kasetlerini istiyorum" dediğini öne süren Rosen, Maxwell'in kasetlerin nerede olduklarını bilmediğini söylediğini aktardı. Maxwell'in "Ben bir medya baronunun kızıyım. Sizlerin nasıl düşündüğünü biliyorum. Bir tarafı yaparsanız, diğerini de yapmalısınız. Trump'a ait kasetler ortaya çıkarsa, Clinton'ı da ifşa etmek zorundasınız." sözlerini kullandığını söyleyen Rosen, bu sözlerin itiraf niteliğinde olduğunu kaydetti.