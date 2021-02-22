Yunan medyasında Türkiye telaşı! 'Türkiye süper güç olma yolunda'

Yunanistan ile Türkiye arasında 25 Ocak'ta başlayan istikşafi görüşmelerin ardından Yunan cephesinden haftalardır sükûneti bozmaya yönelik çabalar gündeme geliyor. Başta Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri olmak üzere Ege Denizi'nde yaşanan gerginlikleri, uzlaşmaz tutum ve söylemlerle güncel tutmaya çalışan Yunanistan, ara ara gündeme getirdiği analizlerle Türkiye'nin küresel önemine dikkat çekmeden duramıyor.
TÜRKİYE'NİN SİYASİ BİRLİKLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Geçtiğimiz haftalarda, yayınladığı 'Son Şans' adlı kitabında, Türkiye'nin dünya politikasında önemli bir aktör olduğuna işaret eden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in ses getiren sözlerini paylaşan Yunan medyasında yayınlanan analizler, ülkede yaşana Türkiye gerginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Schröder'in Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerini bir kez daha öne çıkaran Yunan medyası, Almanya ve Türkiye arasındaki güç birliğini kaleme aldı. Türkiye'nin, Almanya ile arasında geçmişte sahip olduğu yakın ilişkilerin gelecekte de devam edeceğine dikkat çeken analiz, Schröder'in Türkiye'nin ilerleyen yıllarda küresel bir güç olacağı izlenimlerine de geniş yer ayırdı.
Eski Alman başbakanın, "Batı her zaman yaptığı gibi onlara Soğuk Savaş mantığıyla davranırsa kaybeder. Biz Avrupalıların hoşuna gitsin ya da gitmesin, Türkiye Doğu Akdeniz'de artık yadsınamaz hakim güç." sözlerini bir kez daha gündeme taşıyan Yunan medyası, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda da Doğu Akdeniz'de önemli bir politik güç olacağına yer verdi.
HARİTA YUNAN'I RAHATSIZ ETTİ
Schröder'in ifadelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından Türkiye'ye yönelik endişe yaratan diğer bir kaynak da, geçtiğimiz günlerde yayınlanan, Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü harita oldu. Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın "Gelecek 100 Yıl" adlı kitabında yer alan haritada, Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanları gösterilmişti.
Stratfor'un, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanına alacağı öngörülen Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın yer aldığı haritayı bir kez daha gündeme taşıyan, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yunan Protothema gazetesi, Türkiye'nin süper güç olma yolunda ilerlediğini söyledi. Haritanın Türk medyasında oldukça ses getirdiğini söyleyen analizde, Türkiye'nin haritayı gündeme getirmesinden duyulan rahatsızlık da gözler önüne serildi.Eski Alman Başbakan Schröder'den dikkat çeken Türkiye sözleri: Avrupa artık bunu kabul etmeli...