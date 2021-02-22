Yunan medyasında Türkiye telaşı! 'Türkiye süper güç olma yolunda'

Eski Alman başbakanın, "Batı her zaman yaptığı gibi onlara Soğuk Savaş mantığıyla davranırsa kaybeder. Biz Avrupalıların hoşuna gitsin ya da gitmesin, Türkiye Doğu Akdeniz'de artık yadsınamaz hakim güç." sözlerini bir kez daha gündeme taşıyan Yunan medyası, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda da Doğu Akdeniz'de önemli bir politik güç olacağına yer verdi.

HARİTA YUNAN'I RAHATSIZ ETTİ

Schröder'in ifadelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından Türkiye'ye yönelik endişe yaratan diğer bir kaynak da, geçtiğimiz günlerde yayınlanan, Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü harita oldu. Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın "Gelecek 100 Yıl" adlı kitabında yer alan haritada, Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanları gösterilmişti.