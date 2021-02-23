ABD'den skandal F-35 ve S-400 açıklaması! Türkiye'ye anlamsız suçlama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, F-35 programıyla ilgili açıklama yaptı. Kirby, "Türkiye'nin F-35 programındaki rolü hala askıda. Türkiye'yi bir kez daha S-400'ü muhafaza etmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi. Türkiye'nin yıllar boyunca Patriot hava savunma sistemi alma imkanına sahip olduğunu öne süren Kirby, "Fakat bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve etkinlik sağlayan S-400'ü seçtiler" ifadelerini kullandı.

Kirby'nin açıklamalarını Voice of America'nın Pentagon muhabiri Jeff Seldin sosyal medya hesabından paylaştı.

Hava savunma sistemi almak için girişimlerde bulunan Türkiye, ABD'nin Patriot satışında pürüz çıkarmasının üzerinden Rusya'dan S-400 almıştı. Daha sonra ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

TRUMP: SÜREKLİ 'HAYIR' DEDİLER

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Türkiye ile yaşanan Patriot gerilimi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde de devam etmişti. Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye yönelik haksız suçlamaların yapıldığı dönemde ABD eski Başkanı Trump, "Obama 'Hayır' dedi. Sürekli 'Hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi" ifadesini kullanmıştı.