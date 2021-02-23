Son dakika: İngiltere’den şoke eden hazırlık! Uzay savaşları kapıda

"SAVAŞLAR UZAYDA KAZANILACAK"

Yayınlanan yazıda, olası düşman hedeflerinin Çin ve Rusya olarak belirlenmesinin arkasında, iki ülkenin anti-uzay silah geliştirmesi olduğunun yattığını söylendi. Gazete ayrıca, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston'un, "Gelecek savaş uzayda başlamayabilir, ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir" sözlerine de yer verdi.

Buna göre İngiliz komutan, "Bu nedenle, kritik ulusal çıkarlarımızı korumaya ve gerekirse savunmaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.