Son dakika: İngiltere’den şoke eden hazırlık! Uzay savaşları kapıda

NASA'nın sürdürdüğü Mars görevi, keşif aracı Perseverance'ın başarılı bir şekilde gezegene iniş yapıp veri toplamaya başlamasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmişken, İngiltere'den gelen yeni bir haber, insanoğlunun yakın gelecekteki tüm yatırımlarını uzaya yapacağını adeta kanıtladı.
UZAY SAVAŞLARI GELİYOR
İngiliz basınına konuşan, İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir kaynak, ülkenin olası bir savaş durumunda öncelikli olarak düşman ülkelerin uydularını yok edeceğini açıkladı.
İngiliz Daily Express'in haberine göre, ülkede yeni kurulan İngiliz Uzay Komutanlığı, ileride oluşabilecek savaş koşullarında RAF Typhoon savaşa uçaklarını, Çin ve Rus askeri ve iletişim uydularını yok etmek için uzaya yollayacak.
RAF Typhoon uçaklarının yakında, savaş sırasında düşman uyduları yok etmek için eğitilmek üzere uzayın kenarına yollayabileceği ihtimali olduğunu belirten kaynağın bu açıklamaları oldukça ses getirdi.
Savaş uçaklarının tatbikat süresince 12 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra 6 kilometrelik dikey tırmanışlar gerçekleştireceği belirtilirken gerçek savaş durumunda ise düşman uydulara anti-uydu füzeleri (ASAT) fırlatacağı belirtildi.
"SAVAŞLAR UZAYDA KAZANILACAK"
Yayınlanan yazıda, olası düşman hedeflerinin Çin ve Rusya olarak belirlenmesinin arkasında, iki ülkenin anti-uzay silah geliştirmesi olduğunun yattığını söylendi. Gazete ayrıca, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston'un, "Gelecek savaş uzayda başlamayabilir, ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir" sözlerine de yer verdi.
Buna göre İngiliz komutan, "Bu nedenle, kritik ulusal çıkarlarımızı korumaya ve gerekirse savunmaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.