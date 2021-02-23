Yunanistan'dan yeni bir din özgürlüğü ihlali daha: Yasal mevzuata uygun başvuruya Atina'dan ret!





LOZAN'A AYKIRI

Yunanistan, "240 imam yasası" ile imam ve dini eğitmen atanmasında Hristiyan Yunan memur ve kamu çalışanlarına söz hakkı veriyor, Müslüman Türk azınlığın ise dini özgürlüğünü sınırlıyor. Müslüman vakıf idarecilerinin ataması Yunan devletince yapılıyor ancak bu görevlere Lozan Antlaşması'nın 40. maddesine göre azınlık temsilcilerinin seçilerek gelmesi gerekiyor. Bu uygulamalar vakıflarda yönetim zafiyetine sebep olurken, vakıf mallarının da kamulaştırılmasının yolunu açıyor.

YASAYI FESHETTİLER

Yunanistan'daki Müslümanların Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 1913'te imzalanan ve 1920'de Yunanistan iç hukukuna dahil edilen Atina Antlaşması kapsamında yer alan müftü seçme hakkı 1991'de feshedildi. Yunanistan, müftüleri kendisi atamaya başladı. Batı Trakya'daki Türkler ise "atanmış müftüleri" tanımıyor, kendi müftülerini kendisi seçiyor ancak bu müftüler de Yunan tarafınca tanınmıyor. Yunanistan'ın atadığı müftülerin, Türkler üzerinde miras ve aile gibi konularda karar verme yetkisi bulunuyor ancak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yunan tarafınca müftülerin özerkliği de kısıtlandı. Türkler, Yunan hükümetinin, kararnameyle, müftülükleri kontrol altında tutmayı amaçladığını ve müftülerin yetkilerini elinden alarak kurumu devletleştirdiğini düşünüyor.