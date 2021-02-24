Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonunun perde arkası: Savaş mı çıkarmak istiyor?

Son dakika haberler... Yunanistan, dün Türkiye'nin bilimsel araştırma gemisi TCG Çeşme'yi F-16'lar ile taciz etti. yıllardır bu ve benzeri provokatif eylemlerde bununan Yunanistan ne amaçlıyor? Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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YUNANİSTAN NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında; "Yunanistan, genel çıkarlar peşinde, iç politikaya oyunuyor. Nasıl kızıştırırım ortalığı diye... Tabi Yunan gençliği ve pilotlar da buna dahil, Türk düşmanlığı ile yetiştiği için buna da şaşırmıyorum. Ama bu taciz uluslararası hukuk normlarına çok aykırı, askeri düşünceler aykırı, çünkü uluslararası kurallara göre burası açık deniz, açık denizde bilimsel araştırma yapılması serbesttir. Bu geminin onlara yaratacağı bir tehdit yoktur. Dolayısıyla davranışlarını makul bir çizgide ifade etmek mümkün değildir." dedi.
YUNANİSTAN TEHLİKELİ BİR OYUN İÇERİSİNDE
Kutluk açıklamalarına şöyle devam etti: 'Türkiye'yi kışkırtalım bu şekilde iç politikada prim kazanalım, Türkiye yi kışkırtalım böylece belki ABD ve AB'den biraz daha sempati toplarız' Yunanistan böyle bir tehlikeli oyun içerisinde. Türkiye'nin buna izin vermemesi lazım. Türkiye, talepkar olmalıdır. Silahsızlandırılması gereken adaların silahlandırılmasını mesele etmeli, diplomatik nota ve eylemle karşı koymalıdır. Egemenliği Yunanistan'a bırakılmamış adaların işgal altında olmasını konu etmelidir. İsimlerini konumlarını yayınlamalıdır. Tüm bunlar yan yana gelirse Yunanistan, Türkiye'nin reaktif davranışlardan proaktif davranışlara geçtiğini görür ve ona göre daha dikkatli davanır.
ABD VE AB ARKASINDAKİ GÜÇLER OLABİLİR Mİ?
Özellikle AB'nin Yunanistan'ın daha fazla uyumsuz bir yapı içerisinde bulunmasında bir katkısı olabilir. Hem Rum tarafına hem Yunan tarafına hukuk normlarını dinlemeden özellikle tacizlerle Türkiye'ye olan rahatsızlıklarının, AB'ye taşmasına izin veridiğini düşünürsek, oldukça fırsat veriyor. ABD tarafına gelecek olursak, ABD'nin küresel çıkarları Türk Yunan ilişkilerinin daha ötesinde, dolayısıyla Yunanistan'daki ABD askeri varlığının arttırılmasının ABD'nin Karadeniz'deki sıkıştırması olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan burada üstüne gidilmesi gereken AB'nin Yunanistan'a verdiği tavizlerin önü kesilmelidir.
AB BU HATAYI İKİNCİ KEZ YAPMAMALI!
Yunanistan burada şöyle bir oyun oynuyor. Zirvede ben Türkiye'yi sıkıştırırım yaptırımlar çıkartırırım, böylece kendi meselelerimi zirve gündemine taşımış olurum. AB bu hatayı Rum tarafını 2013 yılında AB içine tek taraflı olarak kabul etmesi ile yasaları çiğneyerek ve Türklerin haklarını yok sayarak yapmıştı. bunun sonuçlarına şu an katlanmak zorunda kalıyor. Bence bu hatayı ikinci defa yapmamalıdır. Öte yandan AB üyeleri, türkiye ile başka çıkar ilişkileri içindedir. 24 tanesi NATO'da üyedir. Türkiye üzerinden ekonomik çıkarı vardır. Ulaşım koridorları, lojistik hatlar Türkiye'ye bağımlıdır. Bu bakımdan AB zirvesinden Türkiye aleyhine bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa kozmetik bir şey çıkar. Yunanistan'da bunun eşiğini aşındırıyor. Türkiye bunlara proaktif denge politikasına geçerek engel olmalıdır.