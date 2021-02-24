Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonunun perde arkası: Savaş mı çıkarmak istiyor?

AB BU HATAYI İKİNCİ KEZ YAPMAMALI!

Yunanistan burada şöyle bir oyun oynuyor. Zirvede ben Türkiye'yi sıkıştırırım yaptırımlar çıkartırırım, böylece kendi meselelerimi zirve gündemine taşımış olurum. AB bu hatayı Rum tarafını 2013 yılında AB içine tek taraflı olarak kabul etmesi ile yasaları çiğneyerek ve Türklerin haklarını yok sayarak yapmıştı. bunun sonuçlarına şu an katlanmak zorunda kalıyor. Bence bu hatayı ikinci defa yapmamalıdır. Öte yandan AB üyeleri, türkiye ile başka çıkar ilişkileri içindedir. 24 tanesi NATO'da üyedir. Türkiye üzerinden ekonomik çıkarı vardır. Ulaşım koridorları, lojistik hatlar Türkiye'ye bağımlıdır. Bu bakımdan AB zirvesinden Türkiye aleyhine bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa kozmetik bir şey çıkar. Yunanistan'da bunun eşiğini aşındırıyor. Türkiye bunlara proaktif denge politikasına geçerek engel olmalıdır.