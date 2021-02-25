Denizde ayrı karada ayrı zulüm

EGE Denizi'nde botları batırarak göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Kara Tepe Mülteci Kampı'ndaki birçok göçmen ve mültecinin, çetin kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştığı ortaya çıktı. Haftada sadece 3 saat şehre inmelerine izin verilen kamptaki 7 bin 500 mültecinin bir kısmı, kış şartlarında dışarıda yatmak zorunda kaldı. Mülteciler kötü muamele nedeniyle diğer Avrupa ülkelerine gönderilmelerini istiyor.Adasındaki kampta çetin kış şartlarında çadırlarda barınmak durumunda olan mültecilere elektrik belli saat aralıklarında ve sadece gündüz saatlerinde veriliyor. Kampta birçok mülteci gece soğukta kalırken, bir bölümü de ısıtma imkânı olan kısıtlı sayıdaki büyük çadırlarda topluca yaşamak zorunda bırakılıyor. Kovid- 19 salgınının halen tam olarak kontrol altına alınamadığı bir dönemde mültecilerin Yunan yetkililerin gözleri önünde kalabalıklar halinde ve soğukta bırakılması Yunanistan'ın mültecilere karşı kayıtsızlığını ve acımasızlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Diğer yandan mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için şehre inmelerine ise haftada sadece üç saatliğine izin veriliyor. Geçen yıl eylül ayında Midilli Adası'nda bulunan Moria Kampı da Yunanistan tarafından kasıtlı olarak çıkarılan yangın nedeniyle yanıp küle dönmüştü. Sığınmacılar günlerce yollarda ve tarlalarda yatmak zorunda kalmıştı. Gelen tepkiler üzerine Yunan hükümeti, Kara Tepe ismi verilen ve çadırlardan oluşan söz konusu kamp alanını inşa etmek zorunda kalmıştı. Ancak Kara Tepe kampında da mültecilerin çilesi bitmedi.Thiva kentinde bulunan geçici sığınmacı kampında önceki akşam çıkan yangında 7 kişilik İranlı aileden 6 yaşındaki bir çocuk öldü.