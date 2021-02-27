KKTC'de sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı

BAR, KAFE VE RESTORANLAR HARİÇ TÜM İŞLETMELER HİZMET VEREBİLECEK

Üst Kurul'un yaptığı öneri çerçevesinde, hafta içi bar, kafe, restoran gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler hizmet verebilecek. Cumartesi günü ise market, fırın, kasap ve restoranlar akşam saat 20.00'ye kadar paket servisle hizmet verebilecekken, diğer işletmeler faaliyet gösteremeyecek.

Lefkoşa ve Girne'den diğer ilçelere geçişler, ilçe denetim kurullarına bağlı olurken, Girne ve Lefkoşa arasında denetim yapılmayacak. Kuaför, berber ve güzellik salonları, 3 Mart tarihine kadar PCR testlerini tamamlamak kaydıyla, randevulu olarak, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde işe başlayabilecek.