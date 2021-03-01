Yunanistan'dan insanlık dışı uygulama! Mülteciler, dehşet anlarını anlattı: Yunan polisi, erkeklerden çok kadınları dövdü

KAMPTAN ALIP ZORLA BOTA BİNDİRDİLER

Burada her şeyin yolunda gittiğini düşünürken bir anda hiç ummadıkları bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Rauf, şöyle devam etti:

"Yunan polisi, koronavirüs testi yapılacağını söylenerek bizi kamptan alıp zorla bota bindirdi. Binmek istemeyince bizi dövdüler. Kimliklerimiz ve paralarımız, ziynet eşyalarımız dahil her şeyimizi aldılar. Denize sürükleyip ölüme terk ettiler. 8 aylık hamile eşimi suya atıp dövdüler. Çocuğumun sırtına sakladığımız cep telefonundan Türkiye'yi aradık. Türk Sahil Güvenliği bizi kurtardı. Türk polisi bizi çok iyi karşıladı. Yemek sipariş ettiler, kuru elbise verdiler. Daha sonra Karaman'a akrabalarımızın yanına geldik. Ölmediğimiz için şanslıyız."