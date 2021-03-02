Mısır’dan Türkiye açılımı

Yunanistan ile sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalayarak 15 bin kilometrekare deniz yetki alanı kaybına uğrayan Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktı. Yunan gazetesi Kathimerini'nin "Kahire'nin gelecekteki görüşmeler için kapıları açık tutmaya yönelik bilinçli bir tercih" olarak yorumladığı gelişme, "Türkiye ve Mısır istihbarat örgütleri arasındaki üst düzey görüşmeler, yeni bir dönemin başlangıcına vesile mi oldu" sorusunu akıllara getirdi. Mısır'ın Akdeniz'de Süveyş Körfezi'nde ve çöl bölgesinde 24 parsel için ihale duyurusunda bulunmasından rahatsız olan diğer Yunan medya organları da resmi kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde "Kahire'den Ankara'ya açık kapı", "Mısır yan çizdi" ve "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" başlıklarını kullandı. The Indicator da "Ancak sorun şu ki Akdeniz'deki parsellerden biri ana hatları Yunanistan ile düzenlendiği şekliyle değil Türkiye ile düzenlendiği gibi belirleniyor" değerlendirmesinde bulundu.