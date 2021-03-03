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Son Dakika: 'da şiddetli deprem! Ülkenin yarısı sallandı

Gelen son dakika haberine göre 'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü olarak açıklanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.2 olarak ölçülürken, depremin derinliği 3 kilometre olarak paylaşıldı. Deprem sonrası Yunan makamlarından herhangi bir resmi açıklama gelmezken, depremi hisseden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları korkuyu paylaştı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 13:35 Son Güncelleme: 3.3.2021 14:37 ABONE OL
Son Dakika: Yunanistan'da şiddetli deprem! Ülkenin yarısı sallandı

AFAD'dan alınan verilere göre Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Larisa ve derinliği 3 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Yunanistan'da geniş bir alanda hissedildi. Yunan basını, meydana gelen depremi "Yunanistan'ın yarısı sallandı" başlığıyla duyurdu. Depremin hemen ardından a Haber muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayından depreme ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı.

SON DAKİKA: Yunanistan'da 6.2'lik deprem | Video

DEPREM SONRASI YUNANİSTAN HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

6.2'lik depremin ardından sarsıntının hissedildiği bölgelerde yaşayanlar önlem olarak binaları terk ederek sokağa çıktılar.

Son Dakika: Yunanistan'da şiddetli deprem! İşte, deprem bölgesinden ilk görüntüler | Video

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Son Dakika: Yunanistan'da şiddetli deprem! Ülkenin yarısı sallandı
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