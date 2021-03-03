Son Dakika: Yunanistan'da şiddetli deprem! Ülkenin yarısı sallandı

AFAD'dan alınan verilere göre Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Larisa ve derinliği 3 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Yunanistan'da geniş bir alanda hissedildi. Yunan basını, meydana gelen depremi "Yunanistan'ın yarısı sallandı" başlığıyla duyurdu. Depremin hemen ardından a Haber muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayından depreme ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı.

SON DAKİKA: Yunanistan'da 6.2'lik deprem | Video

DEPREM SONRASI YUNANİSTAN HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

6.2'lik depremin ardından sarsıntının hissedildiği bölgelerde yaşayanlar önlem olarak binaları terk ederek sokağa çıktılar.

Son Dakika: Yunanistan'da şiddetli deprem! İşte, deprem bölgesinden ilk görüntüler | Video

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