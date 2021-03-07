Güney Kore kahramanı

GüneyKore'nin başkenti Seul'de genç bir kızı cinsel saldırıdan kurtaran ve saldırganı yakalayarak polise teslim eden Türk vatandaşı Rabia Şirin, ülke basınının büyük ilgisini çekti. Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu.Ülke basınında 'kahraman' ilan edilen Şirin için Güney Koreliler de sosyal medya platformlarında yüzlerce paylaşımda bulundu. Yorumlarda, yabancı olarak bu davranışı sergileyen Şirin'i tebrik ettiler.Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Şirin'i büyükelçiliğe davet ederek örnek davranışı nedeniyle kutladı. Büyükelçi Erçin, Şirin'e Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti.