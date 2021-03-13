İngiliz milletvekilinden erkeklere sokak yasağı önerisi

İngiltere'deki aile içi şiddet sorunlarına yönelik bir oturumda konuşma yapan Jones, erkeklere akşam saat 18.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini savundu. Yaptığı konuşmada, "Bunun kadınları çok daha güvenli hale getireceğini ve her türlü ayrımcılığı azaltacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanan Jones'un bu açıklamaları, ülke medyasında oldukça ses getirdi.