İngiliz milletvekilinden erkeklere sokak yasağı önerisi

İngiltere gündemi, 33 yaşındaki genç kadın Sarah Everard cinayetiyle çalkalanıyor. 28 Şubat'ta kaybolmasının ardından geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan Everard'ın cinayetinin baş zanlısının bir polis memuru olması, İngiliz gündeminde bomba etkisi yarattı.
SON KADIN CİNAYETİ İNFİAL YARATTI
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens'ın resmen adam kaçırma ve cinayetle suçlandığı dava, ülke genelinde giderek artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik tepkiyi artırırken konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama, İngiliz milletvekilinden geldi.
"ERKEKLER AKŞAM 6'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMASIN"
Kadın haklarına ilişkin yaptığı keskin çıkışlarla bilinen İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi milletvekili Barones Jenny Jones, kadınların güven duyarak sokağa çıkmaları için hükümetin yeni adımlar atması gerektiğini söyledi.
İngiltere'deki aile içi şiddet sorunlarına yönelik bir oturumda konuşma yapan Jones, erkeklere akşam saat 18.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini savundu. Yaptığı konuşmada, "Bunun kadınları çok daha güvenli hale getireceğini ve her türlü ayrımcılığı azaltacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanan Jones'un bu açıklamaları, ülke medyasında oldukça ses getirdi.