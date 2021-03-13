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milletvekilinden erkeklere sokak yasağı önerisi

Son yılların en çok konuşulan kadın cinayeti davalarından birine ev sahipliği yapan ’de bir milletvekili, ülke medyasında oldukça dikkat çeken ifadelere imza attı. İngiltere’nin kentinde 28 Şubat’ta kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki cinayetinin yankıları devam ederken İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi milletvekilinden ilginç bir öneri geldi. Barones Jenny Jones, kadına yönelik şiddetin azaltılması için erkeklere akşam 6’dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini söyledi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 13.3.2021 11:46 Son Güncelleme: 13.3.2021 11:48 ABONE OL
İngiliz milletvekilinden erkeklere sokak yasağı önerisi

İngiltere gündemi, 33 yaşındaki genç kadın Sarah Everard cinayetiyle çalkalanıyor. 28 Şubat'ta kaybolmasının ardından geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan Everard'ın cinayetinin baş zanlısının bir polis memuru olması, İngiliz gündeminde bomba etkisi yarattı.

SON KADIN CİNAYETİ İNFİAL YARATTI

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens'ın resmen adam kaçırma ve cinayetle suçlandığı dava, ülke genelinde giderek artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik tepkiyi artırırken konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama, İngiliz milletvekilinden geldi.

"ERKEKLER AKŞAM 6'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMASIN"

Kadın haklarına ilişkin yaptığı keskin çıkışlarla bilinen İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi milletvekili Barones Jenny Jones, kadınların güven duyarak sokağa çıkmaları için hükümetin yeni adımlar atması gerektiğini söyledi.

İngiltere'deki aile içi şiddet sorunlarına yönelik bir oturumda konuşma yapan Jones, erkeklere akşam saat 18.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini savundu. Yaptığı konuşmada, "Bunun kadınları çok daha güvenli hale getireceğini ve her türlü ayrımcılığı azaltacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanan Jones'un bu açıklamaları, ülke medyasında oldukça ses getirdi.

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İngiliz milletvekilinden erkeklere sokak yasağı önerisi
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