Moderna’dan yeni koronavirüs aşısı: Saklama koşulları dikkat çekti

Yeni aşı adayındaki önceliğin saklanma koşullarına verileceğini söyleyen Moderna, testlerin başarılı sonuç vermesi halinde aşıların dondurucuda değil soğutucu dolaplarda saklanabileceğini belirtti.

28 GÜN ARAYLA UYGULANACAK

Bu saklama koşullarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan tedarik zinciri sıkıntısına da bir çözüm olacağını açıklayan firma, mRNA-1283 olarak adlandırılan yeni aşının güvenliğini ve bağışıklık seviyesinin üç doz seviyesinde test edeceğini açıklayan Moderna, aşının sağlıklı yetişkinlere 28 gün arayla tek doz veya iki doz halinde verileceğini ifade etti.