Moderna’dan yeni koronavirüs aşısı: Saklama koşulları dikkat çekti

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde ilaç firmaları, aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Dolaşıma giren çok sayıda aşı, geliştirilmeye devam ederken yeni bir duyuru da ABD'li ilaç firması Moderna, yeni koronavirüs aşısının deneme aşamalarına geçildiğini duyurdu.
BUZDOLABINDA SAKLANACAK
ABD'li ilaç firması, yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs aşısının test aşamasında olduğunu ve ilk dozun uygulandığını duyurdu.
Yeni aşı adayındaki önceliğin saklanma koşullarına verileceğini söyleyen Moderna, testlerin başarılı sonuç vermesi halinde aşıların dondurucuda değil soğutucu dolaplarda saklanabileceğini belirtti.
28 GÜN ARAYLA UYGULANACAK
Bu saklama koşullarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan tedarik zinciri sıkıntısına da bir çözüm olacağını açıklayan firma, mRNA-1283 olarak adlandırılan yeni aşının güvenliğini ve bağışıklık seviyesinin üç doz seviyesinde test edeceğini açıklayan Moderna, aşının sağlıklı yetişkinlere 28 gün arayla tek doz veya iki doz halinde verileceğini ifade etti.
Şirket, mRNA-1283'ün bağışıklık artırıcı aşı olarak da uygulanmasının planlandığını belirtti. ABD'li firma geçen hafta, koronavirüsün Güney Afrika varyantı olarak bilinen B.1.351'e karşı bağışıklık aşı çalışmalarına başladığını duyurmuştu.