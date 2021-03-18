Son dakika haberi | İşte Joe Biden'ın Putin'e yönelik savaş çıkartacak sözlerinin asıl nedeni

ABD'NİN YENİLGİSİNİ BİR KEZ DAHA İKRAR ETMİŞ OLDU

Eskilerin 'Dinsizin hakkından imansız gelir' deyişindeki gibi Rusya, Makyavelist ABD'den daha beter bir Maniheist mantıkla hareket ederek başarıya ulaşıyor. Putin Rusya'sının sahip olduğu bütün bu silahlara karşı Biden Amerika'sının elinde sadece retorikten ibaret 'demokrasi ve insan hakları' kozu var. Aslında Biden, bütün hayallerini öldüren Putin'e 'katil' diyerek ABD'nin maruz kaldığı jeopolitik yenilgiyi bir kez daha ikrar etmiş oldu.

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