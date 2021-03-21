Bebeklerini öldürmekle suçlanıyordu: Bilim insanları 'Masum' diyor! Keşfedilmemiş genetik mutasyon

BİLİM İNSANLARI 'MASUM' DİYOR

Dilekçeyi imzalayan 90 bilim insanı arasında yer alan çocuk ve halk sağlığı araştırmacısı Profesör Fiona Stanley, "Tıbbi ve bilimsel kanıtların, ikinci dereceden kanıtlar tercih edilerek göz ardı edilmesi derinden endişe verici. Artık Folbigg çocuklarının ölümü için alternatif bir açıklamamız var" ifadelerini kullandı.

Melbourne merkezli bir adli patolog olan Profesör Stephen Cordner, 2015 yılında çocukların otopsilerini yeniden incelemiş ve basına, "Bu çocukların herhangi birinin veya tamamının öldürüldüğü iddiasına yönelik olumlu bir adli patoloji desteği yoktur. Boğulma belirtisi yok" açıklaması yapmıştı.

British Columbia Üniversitesi'nde adli patolog olan Matthew Orde, 2018 yılında yaptığı inceleme sonrasında "Temel olarak, Profesör Cordner ile hemfikirim, çünkü bu dört çocuk ölümü de doğal nedenlerle açıklanabilir" ifadelerini kaydetmişti.

Kathleen Folbigg, dilekçenin sonucunu ve NSW Temyiz Mahkemesinde yakın zamanda yapılacak bir duruşmasını hapiste bekliyor.

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