Son dakika haberi: Ve Trump duyurdu! Kendi sosyal medya platformunu kuracak

BU TAHMİN DOĞRU ÇIKARSA...

Fox News'de yayınlanan "MediaBuzz" programında yer alan ifadelerine göre Jason Miller, Trump'ın birkaç ay içinde "kendi platformunu" kullanarak sosyal medyaya döneceğini duyurdu.

Trump'ın danışmanı olan Miller, söz konusu bu platformun milyonlarca kullanıcıyı çekeceği tahmininde de bulundu.