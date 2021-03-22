Avrupa Birliği'nden Türkiye itirafı: 6 milyar avroyu ödemeliyiz

"AB, TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI"

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.