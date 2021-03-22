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Giriş Tarihi: 22.3.2021 20:15 Son Güncelleme: 22.3.2021 20:32

'nden itirafı: 6 milyar avroyu ödemeliyiz

AA
Avrupa Birliği'nden Türkiye itirafı: 6 milyar avroyu ödemeliyiz

'nden (AB) sığınmacılar konusunda itiraf gibi bir açıklama geldi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı , 'de 4 milyon sığınmacının yaşadığını belirterek, AB'nin sözleşme kapsamında söz verdiği 6 milyar avroyu ödemesi gerektiğini ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'YE BAĞLI

AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

"AB, TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI"

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.

"AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜMRÜK ANLAŞMASI DA GÜNCELLENMELİ"

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

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Avrupa Birliği'nden Türkiye itirafı: 6 milyar avroyu ödemeliyiz
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