Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı

Almanya'nın Kassel kentinde Alperen Ocakları bünyesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi'nin duvarına, terör örgütü YPG/PKK üyeleri tarafından tehdit mesajları yazıldı.Cami ve merkezin duvarlarına, kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay polise intikal ettirildi.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir." Polis, olay yerinde inceleme yaptı.