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Giriş Tarihi: 28.3.2021 23:55 Son Güncelleme: 29.3.2021 00:07

Son dakika: 'da petrol rafinerisinde büyük patlama

İHA
Son dakika: Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama

Son dakika: ’nın başkenti Cakarta'daki ’nde art arda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itifaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika: Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu. Ülkenin önemli petrol rafinerinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü. Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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Son dakika: Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama
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