Çavuşoğlu, Afgan lider Gani ile buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbiİstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için bulunduğu Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi. Tacikistan'a üç günlük ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Afganistan'da barış sürecinin geldiği kritik aşamada Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Duşanbe'de bir araya geldiklerini belirtti. Mesajında, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki barış sürecine ilişkin İstanbul'da nisan ayında yapılacak toplantıya işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbul toplantısının barış görüşmelerine azami katkı sağlamasına yönelik olarak görüş alışverişinde bulunduk. Afgan kardeşlerimizle yakın istişarelerimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.