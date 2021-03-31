Türkiye'den ABD'ye 4 maddede sözde Ermeni Soykırımı mesajı

24 Nisan yaklaşırken, Türkiye ABD'ye sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili 4 önemli mesaj gönderdi. Bugüne kadar ABD başkanları 24 Nisan'da yayınladıkları mesajlarda 'soykırım' ifadesi yerine 'büyük felaket' ifadesini kullanmıştı.
ERMENİ LOBİSİNE ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN...
ABD'de yeni Başkanı Joe Biden'in seçim kampanyası sürecinde Ermeni lobisine şirin gözükmek için 'soykırım' ifadesini kullanacağı mesajı Ankara'da rahatsızlık yarattı. Ankara bu konuda arka kapı diplomasisi yürütürken, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Türkiye, bu konudaki çekincelerini 4 başlık altında ABD'ye illetti.
ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
HUKUKİ ZEMİNİ YOK
Edinilen bilgiye göre Türkiye bunun hukuki zeminin olmadığını, 'soykırım' denilmesi için bir mahkemenin kurulması gerektiğine dikkat çekti. Buna örnek olarak Ruanda ve Srebrenitsa soykırımlarını örnek gösterdi.
SOYKIRIM KELİMESİ 1948'DE LİTERATÜRE GİRDİ
Türkiye 'soykırım' kelimesinin 1948 yılında literatüre girdiğinin altını çizdi.
SİYASİ İLİŞKİLERİMİZ SIKINTIYA GİRER
Böyle bir ifadenin Türkiye-ABD ilişkilerini sıkıntıya sokacağı belirtildi.
KAFKASLARDA YENİ SÜRECİ SABOTE ETMEYİN
Kafkaslarda yeni bir düzen kurulduğuna dikkat çekilerek, "Biz Ermenistan ile normalleşelim diyoruz. Onlar doğru adım atarlarsa bakınız kapıları bile açarız diyoruz. Böyle bir dönemde siz kalkıp soykırım derseniz bu Kafkaslardaki bütün bu süreci de sabote etmek anlamına gelir" mesajı iletildi. Biden'ın da Ermeni lobisi ne kadar baskı yaparsa yapsın Türkiye gibi bir müttefiki karşısına almayacağını, diğer ABD başkanları gibi soykırım yerine 'büyük felaket' ifadesini kullanması bekleniyor.