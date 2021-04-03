Ukrayna-Rus savaşı kapıda! Rusya cephesinde korkutan hareketlilik

Karışıklıklar Ukrayna'nın doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmış, bu hareket Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı.

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