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Giriş Tarihi: 21.4.2021 23:08 Son Güncelleme: 21.4.2021 23:35

yine karıştı! Polis bir siyahiyi daha öldürdü

AA
ABD yine karıştı! Polis bir siyahiyi daha öldürdü

'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü. Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu öne sürdü. Polis, olası protesto ve isyana karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesi gerginliğe neden oldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Pasquotank bölgesindeki Elizabeth şehrinde polis "arama emri" üzerine sabah bir eve gitti.

Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, bu sırada 40 yaşındaki siyahi Andrew Brown, aracıyla uzaklaşmak isterken polis tarafından 6 ya da 8 el ateş edilerek öldürüldü.

Ailesi, 10 çocuk babası Brown'ın üzerinde silah bulunmadığını ve kimseye zarar vermediğini belirtti.

OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu, Brown'ın sırtından vurulduğunu öne sürdü, polisten olayın detayını ve vücut kamerası görüntülerini yayımlanmasını istedi.

Kuzey Carolina Eyaleti Soruşturma Bürosu'nun olay hakkında inceleme başlattığı, sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin olası protesto ve isyana karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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ABD yine karıştı! Polis bir siyahiyi daha öldürdü
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