Putin’den Batı’ya tarihi ültimatom

Ukrayna meselesi ile ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan diplomat krizleri nedeniyle gündemden düşmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı geleneksel Federal Meclis konuşmasında, Batı'ya kritik mesajlar verdi. Rus basını Putin'in konuşmasından önce 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'ndan yaptığı ve "ABD'nin tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini ilan ettiği" konuşması gibi önemli mesajlar vereceğini yazmıştı. Beklendiği gibi Putin, Batı'ya ültimatomlar yağdırdı. Moskova'ya düşmanca yaklaşanları uyardığını belirten Putin, "Köprüleri yakmak istemiyoruz, herkesle iyi ilişkiler istiyoruz ama eğer birileri bizim iyi niyetimizi zayıflık sayarsa, şunu bilmeli ki Rusya'nın cevabı simetrik, hızlı ve sert olur" dedi. Putin, "Kırmızı çizgiyi geçmeyin. Bizi provoke etmeyin, yoksa hiçbir zaman bu kadar pişman olduğunuzu hatırlayamayacağınız sonuçlarla karşılaşırsınız" dedi.