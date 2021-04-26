AB faciaya ortak oldu! Akdeniz’deki can pazarını böyle izlediler!

Yasa dışı göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Avrupa Birliği, bir insanlık skandalına imza attı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de lastik botun batması sonucu en az 130 göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Trablus açıklarında yaşanan drama ilişkin bir bildiri yayınlayan IOM, "Bu son trajediden üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

CAN PAZARINI SOĞUKKANLILIKLA İZLEDİLER

Yaşanan dramın ardından sivil toplum kuruluşu Sea-Watch'tan gelen bir açıklama, dünya gündemini sarstı. Buna göre Avrupa Birliği tarafından kurulan, yasa dışı göçmenleri birlik sınırları içine girmekten alıkoymakla görevli Frontex isimli sınır gücüne ait bir uçağın, denizdeki can pazarını gökyüzünden izlediği ve olaya müdahale etmediği ortaya çıktı.