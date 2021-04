“Türkler gelince çifte bayram yapıyoruz”

Ugandalı Sekidde Yunusi, Türklerin Uganda'ya geldiklerini öğrendiklerinde çifte bayram sevinci yaşadıklarını söyledi. Afrika'nın açlıkla mücadele veren ülkelerinden biri olan Uganda'nın başkenti Kampala'ya 220 km uzaklıkta yaşayan 36 yaşındaki Sekidde Yunusi, Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonun dağıttığı adak kurban etlerinden payına düşeni alarak Türkiyeli hayırseverlere dua etti.

Türklerin kurduğu insanı yardım dernekleri sel, kuraklık ve kıtlık nedeniyle büyük bir insani felaketle karşı karşıya olan Afrika ülkelerine yardım desteğine devam ediyor. Türkiye'den 8 bin kilometre uzaklıkta bulunan Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan Uganda ülkesinde yardım çalışmalarına devam eden Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Avrupa ve Türkiyeli hayırseverlerin verdiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 4 kıta 22 ülkede yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden uluslararası yardım kuruluşu Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu gönüllüleri, gıda ve giyim, kurban kesimleri, kalıcı projeler olan canlı süt keçisi dağıtımı, cami inşaatı, su kuyusu ve katarak projeleri gibi yardım çalışmaları kapsamında geldikleri Uganda'da aralarında yetim ve öksüzlerin de olduğu binlerce mağdurun yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu yardımlar kapsamında Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, kesilen sadaka ve adak kurbanlarının etlerini kırsal kesimlerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Türklerin Uganda'ya yardım dağıtmaya geldiğini öğrenince sevincini beş yıl önce kendisine hediye edilen Türk Bayraklı tişörtünü giyerek gösteren Yunusi, her yıl evine ancak Türkiyeli hayırseverlerin dağıttığı etlerle et girdiğini söyledi. Ramazan'da Türkiye sayesinde iki bayramı birlikte yaşadıklarını anlatan Yunusi, "Geçen yıl Kurban Bayramında korondan dolayı et dağıtım yapılmadığı için iki yıldır ilk defa et yiyebileceğiz. Bu Ramazan'da çok şükür çifte bayram yapacağız. Evimize hem et girdi hem de Ramazan bayramını kutlayacağız."dedi. Adak kurban etlerini dağıtan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş'a teşekkür eden Yunusi, hayırseverlere dua ederek kendisine şükranlarını sundu.

4 KITA 22 ÜLKEDE YARDIM DAĞITIYORLAR



Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş da geçen yıl pandemiden kaynaklı Ramazan'da dağıtım yapamadıklarının telafisini bu yıl yaparak geniş kapsamlı bir yardım organizasyonuna imza attıklarını söyledi. Ramazan boyunca 11 cami ve okulda toplu iftar yemeklerinin yanında sadaka ve adak kurban kesimleri ile gıda yardımlarının sürekli yapıldığını dikkat çeken Ataş, "Help Yetim olarak, Ramazan'da Afrika başta olmak üzere 4 kıta ve 22 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine imkanları dahilinde ulaşarak düzenlediğimiz insani yardım faaliyetleri ile bir kez daha ümmet olmayı hatırladık. Bereketi, kardeşliği, sevgiyi paylaşan bilir diyerek yollara düştük. Bugün Uganda'da hayırseverlerimizin emanetlerini yerine ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz. infak ve yardımlaşma duygularının zirvede olduğu mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde iyilik ve güzellik vesilesi kılmak için seferber olduk. İhtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarımız kurban ve gıda dağıtımının yanında zekat, adak ve fitre dağıtımları da Uganda'nın dört bir yanında Help Yetim gönüllüleri tarafından gerçekleştiriliyor. İnsani yardımlarla bir kez daha ümmet olduğumuzu hatırladık ve hatırlattık, kardeşinin derdiyle dertlenmenin mutluluğunu yaşadık ve yaşattırdık" dedi. Uganda'da kesilmek üzere vekâleti alınan kurbanların kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını anlatan Ataş, hayırseverler isterlerse derneğin organize ettiği projelere de destek verebileceklerini sözlerine ekledi.

UGANDA HAKKINDA



Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Doğu Afrika ülkelerinden Somali, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve Burundi gibi ülkelerde yaklaşık 23 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin başlaması bölge halkının geleceğiyle ilgili endişeleri arttırıyor. Gıda krizinin başlıca sebebini şiddetli kuraklık ve iç savaş oluştururken, ekonomik istikrarsızlık, yağış rejimindeki değişiklik ve göç trafiği de krizi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Bölgede hayvan ölümlerine ve hasadın düşmesine bağlı olarak oluşan gıda fiyatlarındaki artış da devam ediyor.