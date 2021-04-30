Göçmenlerin hayatını kaybettiği gemi anıt oluyor

2015 yılında Afrikalı kaçak göçmenleri Libya'dan İtalya'ya taşırken bir başka gemiyle çarpışarak batan ve binden fazla göçmenin boğularak hayatını kaybetmesine neden olan gemi önce Venedik Bienali'nde sergilendi. Şimdi ise bir anıta dönüşüyor...

Altı yıl önce Nisan 2015 yılında Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesi başka bir tekne ile çarpışarak battı. Ve yaklaşık bin Afrikalı göçmen o gün Akdeniz'de son nefesini verdi.

O gemiden karaya çıkmayı başaran 27 kişi vardı ve bunlardan biri de tutuklanan geminin kaptanıydı.

Gemi, kazadan birkaç yıl sonra denizden çıkarıldı. Ve o facia görüntülerinin ardından 2019 yılında bir kez daha karşımıza çıktı. Bu kez Venedik Bienali'nde İsviçreli-İrlandalı sanatçı Christoph Büchel'in 'Barca Nostra' (Bizim Gemimiz) adı ile sergileniyordu.

TARIŞMALARA YOL AÇTI

Bu denli bir facianın yaşandığı ve bin kişiye tabut olan bir geminin bir sanat etkinliğinde sergilenmesi, insanların onun önünde fotoğraf çekip paylaşması o günlerde epey tartışılmış ve negatif yorumlara neden olmuştu.

HATIRA BAHÇESİ OLACAK

Sanatçının sergi sonrası gemiyi Sicilya'ya iade edeceği sözünü verdiği ama tutmadığı da iddialar arasındaydı. Bu hafta içerisinde açıklama yapan Sicilya Augusta Belediye Başkanı Giuseppe Di Mare gemiyi açık alanda sergilemeye başlayacaklarını ve anıt olarak bir sembole dönüşeceğini belirtti. Avrupa'nın yetersiz göçmen politikalarının bir sembolü haline dönüşen gemi Portekiz bandıralı bir yük gemisiyle çarpıp batmıştı.

ltı yıl önce, 2015'te Afrikalı kaçak göçmenleri Libya'dan İtalya'ya taşırken başka bir gemiyle çarpışarak batan ve 1000'den fazla göçmenin boğularak hayatını kaybettiği gemi, Sicilya'ya geri döndü. İsviçreli-İzlandalı sanatçı Christoph Büchel'in "Barca Nostra" adıyla Venedik Bienali'nde sergilediği ve tartışmalara yol açan gemi, İtalya'da kalıcı bir anıta dönüştürülecek.