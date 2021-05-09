SON DAKİKA: BM'den Filistin adımı! Mescid'i Aksa çevresindeki İsrail zulmünü görüşmek için toplanıyorlar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.

200'DEN FAZLA YARALI VAR

İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.

FİLİSTİNLİ AİLELERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.