Son Dakika Haberi... İsrail, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.

23 MEDYA MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI

Sivillerin oturduğu çok katlı 32 binanın yerle bir olduğuna işaret edilen açıklamada, onlarca dernek ve ofis ile 23 medya merkezinin de tamamen yıkıldığı aktarıldı.

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