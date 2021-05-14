Son Dakika Haberi... İsrail, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

Son Dakika Haberi... İsrail, Ramazan ayı başında masum Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılara devam ediyor. Saldırıların şiddeti her geçen gün boyut değiştirirken, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yüzlerce füze atıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 150'YE YAKLAŞTI
İsrail'in saldırıları karşısında şehit olan Filistinlilerin sayısı 122'ye yükselirken, yaralananların sayısı da bini geçti. Dün gün boyu devam eden bombardıman bugün de sürüyor.
İÇİLERİ BAKANLIĞI BİNASINI VURDULAR
Bölgeden gelen son dakika haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
KATLİAM EMRİNİ BİZZAT KENDİSİ VERDİ
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu komutasında Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi Gazze'ye yönelik hava harekatını İsrail ordusu IDF'nin karargahından yönetti. Netanyahu o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
GAZZE'DE BİRÇO BİNA YERLE BİR OLDU
Evleri, sokakları bombalayarak masum sivilleri şehit eden İsrail, bir yandan da ticari kuruluşlar, altyapı, tarım alanları, bankalar gibi hedefleri vurarak Gazze'yi yıkıma uğratıyor.
Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.
23 MEDYA MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI
Sivillerin oturduğu çok katlı 32 binanın yerle bir olduğuna işaret edilen açıklamada, onlarca dernek ve ofis ile 23 medya merkezinin de tamamen yıkıldığı aktarıldı.Son dakika: İsrail ordusunun resmi sitesinde yayınlandı! Katliamın emrini bizzat kendisi vermiş...