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Giriş Tarihi: 15.5.2021 14:32

'nın skandal hamlesine İran'dan tepki: Zarif ziyaretini iptal etti

AA
Avusturya'nın skandal hamlesine İran'dan tepki: Zarif ziyaretini iptal etti

İran Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Alexander Shallenberg’le yapacağı görüşmeyi, bu ülkenin, devlet binalarına İsrail bayrağı çekmesi nedeniyle iptal etti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünkü görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

Ülke basınında, Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerde, Zarif'in Avusturya devlet binalarında İsrail bayraklarının yer alması nedeniyle ziyareti iptal ettiği kaydedildi.

İspanya'da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının, Viyana olması bekleniyordu.

VİYANA'DA FİLİSTİN'LE DAYANIŞMA GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Viyana'da İsrail'in Filistin'e yönelik baskılarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan 4 gösteri, polis tarafından toplumun huzur ve güvenliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Bu arada İsrail'in Viyana Büyükelçiliği ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Avusturya devlet binalarına İsrail bayraklarının asılmasına, başta Türkiye olmak üzere İran da tepki göstermişti.

Avusturya, dün İsrail'le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağını çekmişti.

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Avusturya'nın skandal hamlesine İran'dan tepki: Zarif ziyaretini iptal etti
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