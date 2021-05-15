Filistin bayrağını paylaştı, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un partisinden ihraç edildi

"ÇOK KIRICI BİR TUTUM"

Uzun yıllar ÖVP'de görev almış genç bir siyasetçi olarak bu fotoğraftan ötürü partiden çıkartılmayı çok kırıcı bir tutum olarak değerlendiren Yiğit, "Eğer bir ülkede bir başbakan, devletin resmi dairesinde bir başka ülkenin bayrağını asabiliyor ve bunu sloganlaştıra biliyorsa, biz de hem siyasetçi hem de halk olarak fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebileceğimiz ümidindeydim ama maalesef anlaşılan öyle değilmiş." ifadelerini kullandı.