Basın özgürlüğü enkaz altında!

İsrail savaş uçakları, 15 Mayıs'ta Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı El Cala kulesini yerle bir etti. İsrail'in hava saldırısından sadece bir saat önce uyarı yapması nedeniyle eşyalarını alamadan son anda canlarını kurtarabilen gazeteciler dün yıkılan binanın enkazında eşyalarını bulmaya çalıştı. Saldırıdan kaçan gazetecilerden olan Mohammed al-Hajjar, "Anılarımızdan başka bir şey kalmadı" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in iddia ettiğinin aksine basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.