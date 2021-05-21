Avrupa bu manyağı arıyor

Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki Belçikalı asker, görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makineli silahlar ve iki binin üzerinde mermi çalarak firar etti. Irkçı olduğu bilinen firari asker, Belçika'nın yanı sıra Hollanda ve Almanya'da da alarma neden oldu. Belçika, 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin edilen askeri bulmak için çok geniş çaplı operasyon başlattı. Hava ve karadan arama sürüyor.HALK, firar etmeden önce Belçikalı virolog Marc van Ranst'ı (55) ölümle tehdit eden Conings'in çok tehlikeli olduğu yönünde uyarıldı. Halktan ormanlık bölgeye gitmemeleri istendi. Virolog Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürüldü. Limburg Eyaleti'ndeki camiler, firari askerin terör saldırısı düzenleyebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak kapatıldı. Arama sırasında polis, firari askerin aracını terk edilmiş olarak içerisinde dört anti tank roketi ile birlikte buldu. BRÜKSELJÜRGEN Conings'in Belçika ordusundaki tüm yeni savaş senaryolarında yer aldığı ve iyi eğitimli bir keskin nişancı olduğu açıklandı. Firari asker, Yugoslavya, Bosna, Kosova, Lübnan, Irak ve Afganistan'da görev yaptı. Spor eğitmeni de olan faşist asker, 1992'den beri ordu mensubu. Conings'in gizli bilgilere erişiminin olduğu, Knights of Flanders adlı ırkçı gruba üyeliğinden dolayı disiplin cezası aldığı aktarıldı.FİRARDAN sonra Conings'in aşırı sağ görüşleri nedeniyle Belçika'nın terör tehditlerini değerlendiren Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu tarafından "Olası terör tehdidi" olarak gösterildiği ortaya çıktı. Conings gibi yaklaşık 30 ordu mensubunun aşırı sağ gruplara sempatileri nedeniyle gözlem altında oldukları bildirildi. Bu tür kişilerin silahlara erişiminin bulunmaması gerektiği kaydedildi.