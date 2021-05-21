Gazze katliamında İsrail’e silah satmıştı… Biden’dan ikiyüzlü yardım sözü

ABD Başkanı Joe Biden; İsrail'in Gazze'ye yönelik terör eylemlerini durdurmasının ardından ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." ifadelerini kullanan Biden, ateşkesten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

İSRAİL'E TAM DESTEK

İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamı boyunca tam destek veren, sivil ölümlerini "meşru müdaafa" olarak tanımalayan ve İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışında bulunan Biden, bir kez daha terörü destekleyen ifadeler kullandı. Biden, "ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına tam destek veriyor." diye konuştu.