İngiltere'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte 2 bin 829 vaka tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor.

2 BİN 829 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 457 bin 923'e ulaştığı belirtildi.

SON 24 SAATTE 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 710'a yükseldiği aktarıldı. Ülkede toplam 37 milyon 518 bin 614 kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı, 21 milyon 659 bin 783 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.



ETKİNLİKLERDE 15 YENİ KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

Kademeli olarak kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere'de hükümet, yeniden normalleşme sürecini test edebilmek adına pilot etkinlikler düzenlendi. Hükümetin belirlediği pilot etkinlikler kapsamında ülke genelinde düzenlenen 9 büyük etkinliğe, yaklaşık 60 bin kişinin katıldı. Pilot etkinliğe katılan kişilerden negatif Kovid-19 test sonucu istenilirken katılımcılar, hükümetin belirlediği sosyal mesafe veya maskesi takma gibi Kovid-19 önlemlerinden muaf tutuldu. Düzenlenen etkinliklerde ise toplamda 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Pilot etkinlikler, bilimsel temeller ile kontrollü ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi" ifadeleri yer alırken, hükümet yetkilileri Kovid-19'a yakalanan 15 kişinin hangi pilot etkinliklere katıldığını veya kişilerin ne zaman pozitif test sonucu aldığına yönelik bir açıklama yapmadı.