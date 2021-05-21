İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 248 Filistinli şehit oldu

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes ile 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlanmasının ardından Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.