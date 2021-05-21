İsveç'te eski Belediye Başkanının yeni işi görenleri şaşırttı: Kirayı ödemem lazım

"KİRAYI ÖDEMEM LAZIM"

"İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım" diyen Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen ama işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.