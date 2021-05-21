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Giriş Tarihi: 21.5.2021 18:07 Son Güncelleme: 21.5.2021 18:14

'te eski Belediye Başkanının yeni işi görenleri şaşırttı: Kirayı ödemem lazım

İHA
İsveç'te eski Belediye Başkanının yeni işi görenleri şaşırttı: Kirayı ödemem lazım

'in ikinci büyük şehri 'un eski Belediye Başkanı , siyaseti bırakmasının ardından yeni bir alana geçerek atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını kullanmaya başladı. Hermansson, yaptığı açıklamada, "İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım." ifadelerini kullandı.

Göteborg'un eski Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermansson siyaseti bırakmasının ardından farklı bir alanı tercih etti. Kariyerinde başarılı şirketlere danışmanlık yapan meslektaşlarının aksine Hermansson, geçtiğimiz günlerde bir çöp aracını park ederken görüntülendi.

ÇÖP KAMYONLARINI SÜRÜYOR

Hermansson, atık toplama şirketi Renova'nın çöp kamyonlarını sürüyor. 2018 yılına kadar Gothenburg Belediye Başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Hermansson genç yaşında babasının öğüdüyle aldığı geniş ticari araç ehliyetini seçtiği yeni yolda kullanıyor.

"KİRAYI ÖDEMEM LAZIM"

"İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım" diyen Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen ama işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.

"EN AZINDAN KİMSE BENİ ÜZMÜYOR"

Siyasi hayatının oldukça yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen Hermansson, "En azından kimse beni üzmüyor" ifadesini kullandı.

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İsveç'te eski Belediye Başkanının yeni işi görenleri şaşırttı: Kirayı ödemem lazım
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